Francofonte, reati contro il patrimonio: arrestato pregiudicato

Avrebbe commesso reati contro il patrimonio, tra il 2010 ed il 2017, tra Francofonte e Catania. Per tale motivo i Carabinieri, in esecuzione di un provvedimento di espiazione pena detentiva in carcere, emesso dal Tribunale di Caltagirone, hanno arrestato Antonio Intruglio, pregiudicato, 46 anni.

L'uomo deve espiare la pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione.

L’arrestato è stato tradotto nella casa circondariale di Caltagirone.