Noto, in possesso di droga nonostante i domiciliari: arrestato e tradotto in carcere

Era agli arresti domiciliari, ma è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Per questo motivo, i Carabinieri di Testa dell'Acqua (Noto) hanno arrestato, in ottemperanza all’ordine di sospensione cautelativa delle misure alternative, Massimo Paternò, 39 anni, a seguito di controlli eseguiti di concerto con gli equipaggi cinofili.

L'uomo è stato tradotto al Cavadonna.