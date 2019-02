Pulmino per disabili in panne sulla Sp 9 Sortino-Carlentini

Tanti i disagi nella provincia di Siracusa a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime ore. Sulla Sp 9 Sortino-Carlentini un pulmino per trasporto disabili è rimasto in panne. Sul posto i carabinieri.

Sulla S.P. 25, tra Melilli, Villasmundo e Sortino, per alcune ore il transito è stato consentito solo con catene a bordo.