Maltempo a Siracusa, danni al De Simone: a rischio la partita contro il Rieti

E' in corso in questi minuti, nella metà mattinata, una riunione tecnica per valutare se esistono le condizioni di sicurezza necessarie per disputare il match del Siracusa contro Rieti.

La burrasca che si è abbattuta nelle ultime ore, infatti, ha causato danni allo stadio Nicola De Simone, in particolare alle tribune ed alle panchine. Al termine della riunione sarà stabilito se ci saranno le condizioni affinché la gara venga effettuata.