Serie C, l’Eurialo battuta in tre set dall’Holimpia

Sconfitta onorevole per l’Eurialo Siracusa nella stracittadina con la capolista Holimpia. La squadra allenata da Viviana Olindo ha ceduto in tre set alla ben più forte compagine avversaria. Senza le indisponibili Mangano e Melluzzo, il tecnico ha convocato le giovanissime Valenti e Cartelli, con la prima che, quando chiamata in causa, non ha patito l’emozione, svolgendo egregiamente il suo compito. La seconda invece non è entrata in campo. Bene anche il secondo libero Cappellani. Il primo punto del match lo siglano le verdeblù con Maltese in battuta, poi però le biancazzurre dilagano, lasciando solo 7 punti alle avversarie. Nel secondo parziale Holimpia sempre in vantaggio ed Eurialo protagonista di alcune buone giocate in velocità con Longo e Bennardo, ma il divario è netto e le verdeblù si fermano a quota 15. Avvio di terzo set equilibrato fino al 4-4, poi la squadra di Cammarana allunga sul 12-5, dando uno strappo decisivo ad un parziale, che vede comunque l’Eurialo collezionare 17 punti.

“Non era questa la partita in cui dovevamo ottenere punti salvezza – ha detto a fine gara il tecnico Viviana Olindo – Le ragazze hanno fatto quanto nelle loro possibilità contro un avversario di ben altro spessore. Lo spirito è stato quello giusto e mi auguro di rivedere la stessa voglia e determinazione nelle partite che contano, a cominciare dalle prossime due contro Pozzallo e Gela, squadre che sono più alla nostra portata e contro le quali dovremo cercare di ottenere punti”. La sfida tra Eurialo e Holimpia però non è ancora finita. Dopo il successo in under 18 delle verdeblù e quello delle biancazzurre in serie C, martedì si ritroveranno di fronte le squadre che partecipano alla categoria under 16.