Burrasca di vento a Siracusa, tetti scoperchiati e alberi abbattuti: oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco. Neve in zona montana, allerta meteo

Tetti scoperchiati, alberi abbattuti, tabelloni pubblicitari divelti e spazzatura vagante. Così si è svegliata questa mattina l'intera provincia di Siracusa a seguito della burrasca di vento che si è abbattuta nella tarda serata di ieri ed è ancora in corso. Sono oltre 100 gli interventi dei Vigili del Fuoco, da Portopalo a Francofonte.

Maggiormente il problema sono stati i tetti scoperchiati di fabbricati e di abitazioni abbandonate. Tanti gli alberi abbattuti anche in centro, e non mancano certamente i cartelloni pubblicitari in terra. Inevitabile la spazzatura fuoriuscita dai cassonetti rimasti in città.

Calate le temperature, ieri la zona montana è stata imbiancata dai fiocchi di neve, da Sortino, Buccheri, Canicattini e Ferla.

Intanto continua l'allerta meteo diffusa dalla Protezione civile per tutta la giornata di oggi