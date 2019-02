Sconfitta di misura per l^Ortigia contro la BPM Sport Management

Buona prova, alla “Paolo Caldarella”, per l’Ortigia che tiene testa alla BPM Sport Management dell’ex Casasola.

Il sette ospite vince per 10 a 9 una partita guidata sempre in vantaggio, anche con quattro reti di scarto, ma sofferta fino a pochi secondi dalla sirena. I siracusani, apparsi in buona condizione fisica e mentale in vista della semifinale di ritorno di Euro Cup, in programma mercoledì prossimo alla piscina di Nesima a Catania, avrebbero meritato almeno in pareggio.

La svolta del match nel terzo tempo. Primi due parziali a favore degli ospiti, quindi il ritorno prepotente degli uomini di Stefano Piccardo.

Difesa compatta e Caruso pronto a chiudere su alcune conclusioni avversarie, da una parte; buona costruzione di gioco in avanti e maggiore tranquillità tra i biancoverdi, dall’altra.

Ne è venuta fuori una partita piacevole, giocate da due squadre che non si sono risparmiate nonostante i rispettivi impegni di coppa ormai imminenti.

Così Stefano Piccardo (all. Ortigia): "Una buona partita e un buon viatico per la coppa. In queste settimane abbiamo lavorato parecchio e credo che in acqua si sia visto. Purtroppo abbiamo pagato due o tre ingenuità che, contro squadre del genere, non puoi permetterti.

Credo, però, che la prestazione dei ragazzi sia da elogiare. Abbiamo retto fino alla fine contro la terza forza del campionato e siamo riusciti a costruire tanto. Adesso qualche ora di riposo e poi testa a mercoledì prossimo. Contro il Marsiglia dovremo provare a fare la nostra migliore partita. Siamo pronti e siamo consapevoli che dipende da noi. All’andata i tre gol di scarto sono stati, forse, eccessivi. Abbiamo dimostrato di poter reggere a questi livelli e sarà così anche per il ritorno".