Lentini, ordine esecuzione pena in carcere: arrestato 41enne

Deve scontare in carcere 4 anni, 11 mesi e 27 giorni per reati contro il patrimonio, la persona e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, commessi in Lentini e Carlentini tra il 2002 ed il 2018. In manette è finito ieri, in esecuzione di un provvedimento di espiazione pena detentiva, Giacomo Roccaforte, 41 anni. L'uomo è stato rinchiuso nella casa di reclusione di Brucoli.