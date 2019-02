Bari, nave mercantile turca arenata sul litorale

Una nave mercantile turca spinta dalle raffiche di vento e della mareggiata si è arenata sul litorale sud di Bari, all'altezza della spiaggia di Pane e Pomodoro. Sul posto sono al lavoro mezzi della Capitaneria di porto. Un rimorchiatore ha tentato inutilmente di avvicinarsi alla nave per agganciarla e trainarla al largo. Le condizioni del mare non hanno sinora consentito di portare a termine l'operazione. A bordo c'è l'equipaggio. La nave è arenata sul basso fondale sabbioso e sbatte contro i frangiflutti.

Il rimorchiatore Galesus, con a bordo tre persone, si è arenato mentre tentava di prestare soccorso al mercantile turco Efe Murat. Al momento non si segnalano problemi di alcun genere agli equipaggi delle due imbarcazioni. In soccorso sta ora giungendo a Bari un elicottero dalla base di Catania della Guardia Costiera.

tutte le operazioni per disincagliare il mercantile Efe Murat, che questa mattina si è arenato davanti alla spiaggia di Bari, sono state sospese a causa delle proibitive condizioni meteo