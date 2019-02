Lentini, furti durante un meeting: denunciata una 62enne

Una 62enne di Lentini denunciata dalla Polizia per furto aggravato. Secondo le indagini della Polizia, la donna, lo scorso 15 febbraio, nel corso di un meeting tenutosi presso una sala convegni di Via Mercadante, approfittando della distrazione delle persone presenti, si sarebbe impossessata del denaro contenuto in un portafogli ( 85 euro) e di quello custodito in una borsa (145 euro).