Siracusa, la scuola di via d Villa Ortisi nel degrado: sfregiata da vandalismo e incuria

"La scuola di via di Villa Ortisi continua ad essere abbandonata a se stessa": la segnalazione arriva da Vincenzo Vinciullo e dai Consiglieri Comunali Salvatore Castagnino, Fabio Alota, Mauro Basile."Nonostante la nostra denuncia e nonostante il tempo trascorso - scrivono in una nota - l’amministrazione Comunale non riesce a trovare il tempo di custodire, difendere e tutelare i propri beni. Tubi in amianto continuano ad essere accatastati nel giardino di quella che fu una delle scuole più belle della Sicilia, rappresentando un costante pericolo. I rifiuti solidi urbani - fanno rilevare - continuano ad aumentare per l’incuria dell'amministrazione. Le porte della scuola e di quella che fu una palestra continuano ad essere spalancate, consentendo a chiunque di occuparle e di vandalizzarle".I consiglieri, infine, puntano l'indice contro il diverso comportamento tenuto di Villa Abela per tutelare la quale ci fu una generale levata di scudi.