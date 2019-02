Pachino, appaltati i lavori della ex Chiesa di San Francesco di Paola di Marzamemi

Aggiudicati i lavori della ex Chiesa dedicata a San Francesco Di Paola a Marzamemi, frazione di Pachino. A darne notizia Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale.

Il finanziamento dell’opera rientra nel Patto per il Sud

"Sono soddisfatto per l’aggiudicazione dei lavori e quindi per il risultato ottenuto, un’ulteriore prova tangibile dell’ottimo lavoro svolto dal vecchio Parlamento Siciliano" - commenta Vinciullo