Siracusa, criticità del turismo in adunanza aperta al Vermexio

I punti critici del turismo a Siracusa. Questo l'argomento che dell'adunanza aperta di Consiglio comunale, una richiesta firmata in primis dal consigliere Michele Buonomo, allo scopo di prevenire tutte quelle difficoltà che hanno costituito elementi di disturbo o malfunzionamento.

"Mi preme innanzitutto ringraziare - esordisce Buonomo - tutti i colleghi consiglieri che hanno sottoscritto la proposta. Una richiesta che partendo dall'intera assise, tengo a sottolineare, non è da intestarsi al sottoscritto ma da parte tutti: compresi i non firmatari non presenti al momento della presentazione in aula del documento. Premesso che tantissimi operatori del comparto hanno lanciato un accorato appello di sensibilizzazione in vista della prossima stagione turistica. Considerato che si ritiene necessario un pubblico confronto tra le parti interessate e l'Amministrazione allo scopo di prevenire e affrontare tutti gli elementi negativi del passato".

Per intervenire durante la seduta bisogna formalmente fare richiesta di audizione all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, all’attenzione del Presidente,

protocollando la richiesta presso il suddetto ufficio di Piazza Duomo a Palazzo Vermexio .

Oppure inviare una mail a: ufficioconsiglio@comune.siracusa.it