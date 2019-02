Siracusa, chiude per 3 mesi Spaccio alimentare: dipendenti in cassa integrazione

Chiude per tre mesi, Spaccio Alimentare, l’ipermercato del centro commerciale I Papiri. Il gruppo Cambria ha ottenuto l'autorizzazione alla chiusura temporanea dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione fallimentare per effettuare lavori di ristrutturazione. Non sarà dismesso il ramo aziendale non sarà dismesso, non sarà sospeso nessun contratto e nessuno degli 87 dipendenti siracusani sarà licenziato.

I lavoratori potranno accedere alla cassa integrazione o essere ricollocati “presso altro punto di vendita in base al piano di rotazione in essere”.

L'azienda dovrà relazionare sull'avanzamento dei lavori al centro commerciale con cadenza mensile.