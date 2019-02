Rosolini, fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo: istanze entro il 22 marzo

Dovrà pervenire entro e non oltre il 22 marzo la documentazione per la richiesta della fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo. I beneficiari dell'intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, appartenenti a famiglie con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a €. 10.632,94 . L’attestazione Isee in corso di validità deve essere rilasciata dal 15 Gennaio 2019.