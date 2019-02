Siracusa, nuovo ospedale: Valore cittadino richiama la politica alla chiarezza

Il dibattito sulla realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa non si arresta. Oggi l'intervento di Valore cittadino che solleva una serie di perplessità sul reale interesse del governo Musumeci a portare a compimento le parole.

"La politica chiarisca, subito, tempi e modalità per evitare ai siracusani, ancora una volta, i viaggi della speranza per potersi curare" - si legge in una nota- "Sentiamo parlare di “nuovo Ospedale” da almeno trent’anni e speriamo che questa sia la volta buona; la volta in cui “la politica” risponde alle esigenze del territorio. La nostra deputazione - continua la nota - invece di esibirsi in proclami ormai stucchevoli e ripetitivi, pretenda il rispetto di quanto prevede lo Statuto della Regione Siciliana ed altrettanto pretenda che pubblico e privato si uniscano per garantire la necessaria offerta sanitaria. Catania, provincia del Presidente Musumeci e dell’Assessore Razza, completerà il progetto del nuovo polo sanitario dove le aree individuate non si cambiano, né si rimette in discussione quanto già si è stabilito; si procede, con progetti esecutivi per la costruzione mentre noi continuiamo a discutere. C’è bisogno di chiarezza sotto ogni aspetto - conclude Valore cittadino - per avere la certezza che Siracusa possa effettivamente avere ciò che aspetta da ormai troppo tempo e perché non si arrivi a possibili nuove indicazioni, e forse anche ad assegnare nuove aree, per poi non avere le risorse necessarie alla realizzazione".