Siracusa, minacce e aggressioni ai genitori: arrestato 34enne

Era già stato colpito dal divieto di avvicinamento ai genitori che molestava con continue richieste di denaro, minacce, insulti, a cui erano seguite aggressioni fisiche. Alla fine un 34enne siracusano, disoccupato, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti.

Nell'ultima occasione i Carabinieri della Stazione di Ortigia, intervenuti sul posto in soccorso delle vittime, hanno assistito alle minacce ed alle richieste di denaro, e hanno fatto scattare le manette ai polsi dell'uomo perché aveva ormai generato nelle vittime un fondato e concreto timore per la loro incolumità. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.