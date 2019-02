Siracusa, Beni comuni: il sindaco Italia interviene alla Camera dei Deputati

C'è anche il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, insieme a un numero corposo di primi cittadini italiani, a Palazzo Montecitorio, alla Camera dei Deputati, per parlare di “beni comuni”. L’occasione è quella dell’evento ‘Lo stato dei beni comuni’, in programma per oggi, 22 febbraio alle ore 11.

Ai lavori presenti: il presidente della Camera Roberto Fico, il premier Giuseppe Conte, il presidente Anci Antonio Decaro, e rappresentanti Anci.

Primo intervento quello della sindaca di Torino, Chiara Appendino.

Gli altri sindaci sono:Giovanni Arena (sindaco di Viterbo), Alessandro Canelli (sindaco di Novara), Massimo Castelli (sindaco di Cerignale – PC – e coordinatore

nazionale dei Piccoli Comuni ANCI, Mario Conte (sindaco di Treviso), Antonio Cozzolino (sindaco di Civitavecchia), Alessandro Fucito (presidente del consiglio comunale di Napoli e coordinatore della conferenza nazionale dei consigli comunali dell’ANCI), Dario Nardella (sindaco di Firenze), Mario Occhiuto (sindaco di Cosenza), Antonio Ruggiano (sindaco di Todi), Manuela Sangiorgi (sindaco di Imola), Maria Scardellato (sindaco di Oderzo).