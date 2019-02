Siracusa, Progetto Donne 4.0: per l'inserimento lavorativo delle vittime di violenza

Favorire l'inserimento lavorativo della donne vittime di violenza. Questo l'obiettivo che si prefigge il Progetto, Donne 4.0 finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto presentato dal Centro antiviolenza antistalking La Nereide Onlus, si è piazzato all'11° posto nella graduatoria nazionale di cui fanno parte 112 progetti e prevede un inedito partenariato tra il centro antiviolenza, un ente di alta formazione professionale e l'università telematica San Raffaele di Roma.

Un'equipe multidisciplinare selezionerà in tutte la Sicilia le donne che potranno accedere alla formazione: saranno 30, seguiranno i corsi on line per 5 mesi e riceveranno 1.000 euro al mese, dopo di che saranno pronte per provare ad inserirsi nel mondo del lavoro. Tre i moduli formativi tra i quali potranno scegliere: scienze psicomotorie, scienze dell'alimentazione e moda.

"Da questo - Ha tenuto a dire Adriana Prazio, presidente del Centro antivilenza La Nereide - le donne vittime di violenza potranno ripartire per riappropriarsi delle lor vite e della loro indipendenza".