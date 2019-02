Dispersione scolastica, la provincia di Siracusa prima in Sicilia: continua l'emorragia di alunni

La provincia di Siracusa detiene il triste primato della dispersione scolastica in Sicilia tra abbandoni, evasioni dell'obbligo scolastico e bocciature.

I dati si evincono dal dossier “La scuola in Sicilia”, pubblicato dall’Osservatorio sulla dispersione scolastica dell’Ufficio scolastico regionale relativi all'anno scolastico 2017/2018.

Nella scuola primaria l'indice di dispersione è pari all'1,31% con 127 evasori, vale a dire alunni iscritti che però non hanno mai frequentato, 9 abbandoni, 19 non assolvimento dell'obbligo scolastico e 69 non ammessi.

Nella scuola secondaria di primo grado la provincia di Siracusa è ancora prima con un indice di dispersione pari a 5,12%: sono 114 gli evasori, 71 gli abbandoni durante l'anno scolastico, 60 i casi di non assolvimento dell'obbligo, 147 con anno scolastico non convalidato per le assenze e 212 non ammessi o non licenziati.

Migliora la situazione nelle scuole secondarie di secondo grado: la provincia di Siracusa cede il primo posto a Palermo e si piazza al 4° posto con un indice di dispersione del 11,27% con 33 evasori, 176 abbandoni, 63 casi di non assolvimento dell'obbligo di istruzione, 473 con l'anno non convalidato per le assenze e 934 non ammessi e non licenziati.