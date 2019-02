Augusta, pesca abusiva di novellame: sequestro e sanzione di 5.000 euro

Sono 13 i chili di novellame di sarda, la cui pesca è vietata, sequestrati dalla Capitaneria di porto di Augusta.

E stato avvistato, al largo di Agnone Bagni un natante intento nella pesca del novellame che poi si è avvicinato alla battigia per consegnare il pescato a dei soggetti, che si sono poi allontanati con un‘auto.

Il veicolo è stato intercettato in uno dei villaggi a nord di Agnone Bagni. Nel portabagagli c'era il recipiente con il novellame che è stato sottoposto a sequestro. A coloro che lo trasportavano, è stata elevata una sanzione di circa 5.000 euro.

Il prodotto ittico è stato sottoposto ad accertamento sanitario da parte di un medico veterinario e giudicato idoneo al consumo umano: pertanto è stato donato in beneficenza alla Chiesa di Santa Maria del Soccorso, di Augusta, ed all’Istituto Sacra Cuore, di Brucoli, per la successiva dazione a famiglie bisognose.