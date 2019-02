Siracusa, l'ex assessore Foti: "Riqualificare via Monte Renna"

Incompleta la riqualificazione di via Monte Renna. A dirlo l'ex assessore ai Lavori pubblici, Alfredo Foti.

"Durante la scorsa consiliatura - spiega Foti - si riuscì ad appaltare, aggiudicare e realizzare i lavori di riqualificazione di Via Monte Renna, fu così realizzata un’importante opera di riqualificazione e urbana , che è rimasta ahimè incompleta per motivi di ordine economico ed amministrativo, che oggi ritengo possano essere superati. I residenti delle due strade laterali all’arteria principale di Via Monte Renna aspettano con fiducia che l’Amministrazione Comunale ed il Consiglio si ricordino anche di loro.Via Monte Renna una trazzera o una strada della vergogna fu interamente riqualificata con interventi di pavimentazione , marciapiedi, impianti di pubblica illuminazione, collettore e griglie di raccolta acque bianche ecc.. adesso occorrerebbe completare quest’opera importante con le due strade laterali"