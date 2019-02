Siracusa, la nave “Alpino” della Marina militare al Porto Grande

Attraccherà domani al Porto Grande di Siracusa la nave “Alpino” della Marina militare, sulla quale domenica salirà il sindaco Francesco Italia per incontrare il comandante Milos Argenton. La sosta durerà tre giorni durante i quali l'imbarcazione sarà aperta alle visite con orari dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Nave “Alpino” è una fregata missilistica consegnata alla Marina nel 2016 e nel corso del 2018 ha attraversato l'oceano Atlantico per una campagna svolta in collaborazione con altre marine alleate.