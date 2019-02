Nuovo ospedale, Zappulla-Landro: "Siracusa trattata come figlia di un dio minore"

"La provincia di Siracusa trattata come figlia di un dio minore. Per noi obbietivi irrinunciabili restano il nuovo Ospedale di II livello". Questa la denuncia di Pippo Zappulla e Antonino Landro Coordinatore Regionale e Provinciale di Art1 Mdp, sulla sanità nella provincia aretusea.

"Sul nuovo Ospedale di Siracusa apprendiamo di ulteriori valutazioni, di esperti regionali che dovranno verificare se l’area della Pizzuta è adeguata. Ci sia consentito – precisano Zappulla e Landro - lo sgomento e lo sconcerto: per mesi infatti il dibattito cittadino è stato incentrato proprio su questo e alla fine, proprio su indicazione dell’Asp il Consiglio Comunale indicò quell’area ( noi pur non convinti ne prendemmo atto). Ora non va bene più? E’ più opportuna individuarne un’altra? Ma per carità, lo si faccia ma sulla base del concreto progetto elaborato, si faccia presto e bene senza scadere in una incredibile e paradossale opere di autolesionismo del territorio. Si faccia dove si ritiene giusto ma l’importante è che la valutazione avvenga in modo aperto e trasparente scegliendo solo ed esclusivamente sulla base di esigenze tecniche, logistiche ed economiche".

I due sollecitano le organizzazioni sindacali a farsi promotori di "una giornata di mobilitazione provinciale con manifestazione a Siracusa per chiedere, anzi pretendere dal governo regionale pari opportunità e il rilancio della sanità pubblica nella provincia di Siracusa. Non solo, quindi, le strutture, il nuovo ospedale ma la qualità dei servizi a Lentini così come ad Augusta, a Noto, Avola, zona montana e un ospedale di II livello".