Noto, eseguita l'autopsia sui corpi di Manuel e Gabriele: domani i funerali

"Su entrambi i corpi gravissime lesioni politraumatiche". Queste le parole del medico legale, Francesco Coco, dopo l'autopsia effettuata, ieri pomeriggio, sui corpi di Manuel Petralito e Gabriele Marescalco, di 16 e 17 anni, che hanno perso la vita nell'incidente mortale che si è verificato l'altra notte a Noto, nel centro abitato, appena dopo l'una, in via Montessori.

Le salme dei due giovani sono state restituite alle famiglie per celebrare i funerali che saranno domani in Cattedrale alle 15. A Noto proclamato il lutto cittadino.