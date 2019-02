Siracusa, Demanio marittimo al lavoro per liberare i depositi da rifiuti e da occupazione abusiva

Demanio marittimo di Siracusa pronto a ristabilire l'ordine e la pulizia dei depositi di Largo Gaetano Arezzo della Targia.

Una settimana fa il consigliere comunale del M5S, Francesco Burgio, aveva documentato e segnalato la situazione di incuria rilevata nei 3 depositi, che si trovano dietro il Comando della Polizia Municipale di Siracusa.

"Da tempo sono in stato di abbandono - ci aveva riferito - in uno ci sono cumuli di immondizia, l'altro è chiuso, ma dicono che sia anch'esso pieno di rifiuti, e l'altro è diventato abitazione di fortuna per due persone".

"Stiamo valutando come intervenire - ci dice il responsabile dell'ufficio periferico del Demanio marittimo di Siracusa, Francesco Moscuzza - anche perchè i problemi da risolvere sono due: rimuovere i rifiuti e sgomberare le persone che hanno occupato uno dei depositi. Per il primo dobbiamo verificare se nella Finanziaria appena approvata c'è ancora il capitolo che prevede la spesa per la rimozione dei rifiuti attraverso il Comune; in caso contrario dovremo trovare un'altra soluzione. Per l'occupazione da parte di due persone dovremo raccordarci con l'autorità competente e con le forze dell'ordine per procedere. In ogni caso abbiamo preso in carico la situazione".