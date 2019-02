Progetto Siracusa interroga l'Amministrazione sul futuro della Comunità Alloggio per disabili in via Lazio

Trasferimenti di alcuni ospiti e convenzioni non rinnovate, il gruppo consiliare Progetto Siracusa interrogherà l'Amministrazione sulla situazione della Comunità Alloggio per disabili, che opera in via Lazio dal 1999, nella seduta a Palazzo Vermexio del prossimo 4 marzo.

I consiglieri comunali di Progetto Siracusa Cetty Vinci, Ezechia Paolo Reale, Curzio Lo Curzio e Simone Ricupero chiedono anche di sapere se, nei confronti delle persone ospiti della Comunità Alloggio, siano stati predisposti dal Comune, d’intesa con le Asp competenti, i Progetti individuali, previsti dalla legge “per realizzare la piena integrazione delle persone disabili ossia di coloro che, ai sensi dell’art. 3 Legge 104/1992, presentano minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, stabilizzate o progressive, che sono causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.