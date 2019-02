Siracusa, servizio Asacom garantito fino al 31 marzo: poi si rischia nuova sospensione

Se non dovessero arrivare altri fondi dalla Regione siciliana, il servizio Asacom, servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli studenti diversamente abili, potrà essere garantito solo fino al 31 marzo.

La notizia è messa nero su bianco dal Libero consorzio di Siracusa, in risposta a un'istanza inviata dall'avvocato Giuseppe Napoli, di Fratelli d'Italia.

La prima sospensione del servizio a Siracusa lo scorso 1 febbraio, durata pochi giorni.