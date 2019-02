Rosolini, rifiuti abbandonati: il sindaco sporge denuncia contro ignoti

E' stato il sindaco di Rosolini, Pippo Incatasciato, che ieri ha sporto formale denuncia ai Carabinieri contro ignoti per individuare i colpevoli dell’abbandono di rifiuti in contrada Cava Santa.

La denuncia a seguito di sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale. Allo stesso tempo il primo cittadino si è riservato di costituirsi parte civile.

"Ho sporto denuncia – afferma il Sindaco Incatasciato – perché non è possibile tollerare più che il comportamento incivile di alcuni ricada sull’intera collettività. Come Amministrazione Comunale, sin dal nostro insediamento, abbiamo tenuto in grande considerazione il mantenimento del decoro urbano e stigmatizzato il comportamento incivile di alcuni soggetti che abbandonano rifiuti di ogni tipo in zone del territorio trasformandole in discariche a cielo aperto. Siamo veramente indignati per questi fatti interpretando, nel contempo, il sentimento dei cittadini virtuosi , dotati di buon senso ed alto senso civico ai quali va il nostro plauso. Da giorni abbiamo intensificato azioni di controllo in altre zone sensibili del territorio che hanno già dato i primi riscontri. Grazie infatti alle telecamere del sistema di video sorveglianza abbiamo potuto individuare, quanti si sono resi responsabili di comportamenti incivili i quali verranno presto sanzionati con gli strumenti adeguati. Confido – conclude il primo cittadino – nella massima collaborazione dei cittadini nel segnalare situazioni di questo tipo in modo tempestivo per consentire l’individuazione dei responsabili e reprimere questi comportamenti dannosi all’ambiente, alla salute e al decoro urbano".