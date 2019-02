Carlentini, contatore di appartamento allacciato a rete pubblica: arrestati in due

Avrebbero manomesso i contatori nelle proprie abitazione per rubare energia elettrica, allacciando gli apparecchi direttamente alla rete pubblica. A scoprirlo i Carabinieri di Lentini insieme a personale Enel. Sono finiti quindi in manette Salvatore Buremi, 29 anni, e B.S., 65 anni, per furto aggravato di energia elettrica.

Buremi è stato tradotto ai domiciliari mentre B.S. rimesso in libertà