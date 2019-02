Siracusa, evade più volte i domiciliari: finisce in carcere

Avrebbe violato più volte gli arresti domiciliari, per poi finire in carcere. La misura di aggravamento della misura cautelare è stato eseguito dai Carabinieri di Siracusa nei confronti di Tanase Marcel, romeno, 42 anni, disoccupato con precedenti di polizia.

L'uomo era stato arrestato lo scorso ottobre perchè trovato in possesso di 10 chili di hashish. L'uomo tradotto al Cavadonna