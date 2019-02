Siracusa, sequestro cocaina: avrebbe fruttato 4mila e 500 euro

E' stato sorpreso mentre velocemente si avvicinava a dei ragazzi a bordo di un motorino per poi allontanarsi in rapidità in via Eveneto a Siracusa. Da qui i sospetti dei Carabinieri che hanno portato all'arresto di Alfio Gagliano, disoccupato, siracusano, 27enne, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il ragazzo, alla vista dei militari ha tentato la fuga, ma bloccato è stato sottoposto a una serie di controlli. In casa del 27enne sono state trovate 4 dosi di cocaina pronte per lo spaccio, ed ulteriore cocaina suddivisa in 2 involucri e 43 singole dosi, per un peso complessivo di 51 grammi di stupefacente, più un bilancino di precisione, e materiale per confezionamento dosi ed alcuni fogli di carta con appunti relativi ad attività spaccio.

Lo stupefacente sequestrato, destinato probabilmente allo spaccio nella zona della Borgata e di Ortigia, avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio circa 4500 euro.

Gagliano tradotto ai domiciliari.