Noto, incidente: oggi l'autopsia sui corpi di Manuel e Gabriele

Sarà effettuata oggi pomeriggio, dal medico legale Francesco Coco, l'autopsia sui corpi dei due ragazzi, Manuel Petralito e Gabriele Marescalco, di 16 e 17 anni, che hanno perso la vita nell'incidente mortale che si è verificato ieri notte a Noto, nel centro abitato, appena dopo l'una, in via Montessori.

Secondo la ricostruzione degli agenti del commissariato i due erano su uno scooter e per cause da accertare, si sono scontrati con un'automobile.

Quest'ultima, una Volkswagen Golf intestata ad una donna di 33 anni. A bordo del mezzo viaggiava il marito di quest'ultima, D.G.G., 33 anni, con a bordo il fratello D.G.M., 30 anni. I due si sono costituiti.

Intanto a Noto è stato proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali che potrebbe essere domani pomeriggio in Cattedrale, ma con certezza la data si saprà quando il Pm restituirà le salme alla famgilia