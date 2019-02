Siracusa, chiede rinnovo permesso di soggiorno con passaporto falso: arrestato

Con certificato di residenza e passaporto falsificati si è recato all'Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa per rinnovare il proprio permesso di soggiorno, rilasciato “motivi umanitari” chiedendo di convertirlo in permesso di soggiorno per “motivi di lavoro subordinato”.

Dopo aver approvato la contraffazione dei documenti, un cittadino straniero, 28 anni, nato in Guinea, è stato arrestato per il reato di possesso e fabbricazione di documenti identificativi falsi.