Noto, sindaco incontra il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei

Il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, ha incontrato ieri a Palazzo Ducezio, il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

Il primo cittadino ha consegnato al cardinale una copia del libro del prof. Paul Hofer sull’impianto architettonico di Noto.

"Il politico che è anche cattolico è l’unico che sa di dover mettere al centro del progetto l’uomo, al di là di qualsiasi posizione. I cattolici in politica devono dire quello che pensano: gli insegnamenti di don Luigi Sturzo e Giorgio La Pira sono attuali e ci servono come punti di riferimenti nell’affrontare la quotidianità della società che governiamo" - ha detto Bonfanti.

"Non “balconiamo” - ha continuato Bonfanti rivolgendosi al cardinale Bassetti - la nostra vita. Non restiamo a guardare quello che succede: abbiamo sempre bisogno di insegnamenti che ci indichino la via giusta e che ci permettano di indicarla, a nostra volta, alle nuove generazioni".