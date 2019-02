Buccheri, un convegno per spiegare le linee guida su pensioni e quota 100

Sindaco, Uil e Consiglio comunale insieme per spiegare ai cittadini le linee guida di pensioni e quota 100. Si questo si è parlato in un convegno, a Buccheri, interamente patrocinato dal Comune e organizzato da Uil.

In particolare, del reddito di cittadinanza ne ha parlato il segretario della Uila (la categoria dei lavoratori agricoli) Sebastiano Di Pietro, mettendo alla luce gli aspetti tecnici che comunque lasciano sempre dubbi sulla reale fattibilità come servizio di aiuto e sostegno.

Significativa anche la relazione di Enzo Bisceglie, ex funzionario dell'Inps oggi consulente del patronato Ital Uil, il quale ha certosinamente spulciato i contenuti del decreto quota 100 spiegando che non c'è alcuna penalizzazione per chi oggi abbia i requisiti e ne fa richiesta, al contrario di come invece si vuole far credere specie in ambìto nazionale. L'intervento ha toccato anche altre questioni importanti come le domande per l'Ape social e l'opzione donna ma il dato importante che è emerso è stato quello relativo sull'opportunità da cogliere, ovviamente per chi abbia i requisiti e possa usufruire di qualche beneficio sotto questo aspetto.