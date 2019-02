Priolo Gargallo, oltre 820.000 articoli di carnevale pericolosi e contraffatti pronti per la vendita: sequestrati

Erano sprovvisti di marchio Ce e non erano conformi alle norme previste dal Codice del Consumo. Sono oltre 820mila i prodotti pronti per la vendita seuqestrati dalla Guardai di Finanza in un esercizio commerciale a Priolo Gargallo.

Tra questi tantissimi oggetti destinati ai festeggiamenti di Carnevale, tra cui: 18.769 dispositivi di illuminazione, 1.366 giocattoli, e circa 800.000 prodotti commerciali.

Sul territorio di Augusta sequestrati oltre 250 capi d’abbigliamento “contraffatti”, insieme a diverse centinaia di CD/DVD “piratati”.

I prodotti sequestrati considerati pericolosi proprio perchè non a norma