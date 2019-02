Manutenzione infrastrutture: 350mila euro per Siracusa, e 330 per Sortino

Molteplici i progetti legati alla manutenzione delle infrastrutture nel Siracusano che saranno finanziati dalla Regione siciliana, grazie al Fondo di Rotazione firmato dall'assessore alla Mobilità Marco Falcone. A darne notizia è la deputata all’Ars Rossana Cannata.

Per il Libero Consorzio Siracusa, ente che dovrà curare i progetti, sono destinati oltre 350mila euro, mentre solo per il comune di Sortino fondi per oltre 330mila euro.

In cantiere interventi su strade provinciali SP10 Cassaro-Ferla-Buccheri (ricostruzione muri di contenimento e del corpo stradale) SP32 Carlentini-Pedagaggi (intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano viario) e la SP51 Nicola-Belludia, (intervento di demolizione e ricostruzione del ponte a partire dalla SP19 Noto-Pachino e ripristino della circolazione stradale nella piana di Noto). Infine, per il Comune di Sortino, 55.179,51 euro per la progettazione relativa alla realizzazione della nuova rete idrica nella zona sud-ovest del centro urbano; 179.995,00 euro per la progettazione di un nuovo edificio scolastico all’interno dell’I.C. “G.M. Columba” in via Risorgimento in sostituzione dell’edificio esistente e 92.889,04 relativamente alla progettazione della ristrutturazione dell’Acquedotto Grottavide”.