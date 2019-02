Portopalo, indetta gara d'appalto per la progettazione e la realizzazione del cimitero

Portopalo di Capo Passero avrà un Cimitero Comunale. Il Comune ha indetto la gara d’appalto per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione di un nuovo Complesso Cimiteriale.

Soddisfazione viene espressa dal sindaco Gaetano Montoneri: "Dopo otto mesi di duro lavoro si porta a conclusione la procedura per la realizzazione del nuovo Cimitero Comunale: Ringraziamo il Responsabile dell’Area Tecnica Mario Poidomani che ha profuso energie e lavorato alla conclusione di questo lunghissimo iter, partito parecchi anni fa, che abbiamo portato a gara d’appalto. Per vedere partire i lavori - conclude - bisogna attendere soltanto i tempi tecnici della gara d’appalto che espleterà l’Urega di Siracusa (pubblicazione, aggiudicazione, contratto), stimati in 6/8 mesi al netto di ricorsi e lungaggini burocratiche".