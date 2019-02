Siracusa, nuovo ospedale ed Ex Provincia: Cafeo "Notizie positive da incontro con Musumeci"

Positivi i risultati a seguito dell'incontro di ieri con il presidente della Regione Nello Musumeci, dove si è parlato di ex Provincia e nuovo ospedale di Siracusa. A dirlo è il deputato regionale del partito democratico Giovanni Cafeo.

Su quest'ultima questione, come già annunciato su SiracusaPost.it, l'Asp nominerà alcuni tecnici e sulla base del progetto elaborato esprimerà il proprio giudizio sulla fattibilità dell'opera nell'area già individuata.

Sul tema delle ex Provincie Cafeo dichiara: "Spero che ogni deputato di ogni partito si assuma responsabilità dio affrontare problema partendo dal principio che i guasti non sono stati determinati dalla Riforma Delrio ma da come questa riforma è stata applicata in Sicilia. Io sono certo che tutta l'Aula vorrà adoperarsi per risolvere una questione che riguarda centinaia di lavoratori e di famiglie e voglio anche ricordare che il presidente Musumeci nel corso della campagna elettorale ha parlato di azione per rafforzare le Provincie e adesso gli chiediamo dio essere coerente. E soprattutto veloce perché la questione deve essere risolta ben prima delle prossime elezioni di giugno”.