Distretto socio- sanitario 46, avviato censimento per persone con disabilità grave

Avviato censimento numerico dei disabili gravi per il distretto sanitario 46. A dirlo il sindaco di Rosolini, Pippo Incatasciato.

Alla domanda, oltre alla dichiarazione del possesso dei requisiti, dovrà essere allegata: certificazione di riconoscimento della disabilità ai sensi dell’ art. 3 comma 3 della legge 104/92 e copia del documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale si del richiedente che del beneficiario;

La domanda si può scaricare dal sito del Comune e dovrà essere presentata, entro e non oltre il 04/03/2019, al Comune di Rosolini, in Via Roma, a mano o a mezzo raccomandata oppure via pec (servizi sociali@pec.comune.rosolini.sr.it).