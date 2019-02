Vigilia di Siracusa-Viterbese, Raciti: "Dobbiamo fare bene"

Conferenza stampa dell'allenatore del Siracusa, Ezio Raciti alla vigilia dell'incontro di campionato con la Viterbese in programma per domani alle 14,30 allo stadio Nicola De Simone".

"Torniamo ad affrontare la Viterbese dopo poche settimane - afferma il tecnico azzurro - abbiamo ancora fresco il ricordo di una sconfitta che brucia. Era una partita che non dovevamo perdere. Loro hanno cambiato modo di stare in campo: attuano 3-4-1-2, ma moduli a part dobbiamo fare bene. Turati non ha recuperato, mentre per Ott Vale e Tiscione valuterò domani. Riavrò Parisi anche se non al meglio".