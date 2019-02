Siracusa, "Parlami ti ascolto": l'iniziativa per conoscere i processi che innescano il pregiudizio e imparare a contrastarli

Conoscere i processi cerebrali che innescano il pregiudizio e imparare a contrastarli per rendere la comunicazione e l’ascolto più efficaci.

Saranno questi i temi al centro dell’iniziativa “Parlami ti ascolto: comunicazione e neuroscienza” organizzata a Siracusa dalla Fondazione Patrizio Paoletti, ente di ricerca e formazione in campo neuroscientifico e psicopedagogico, nell’ambito del percorso itinerante nazionale, “Prefigurare il futuro, metodi e tecniche per potenziare speranza e progettualità”.

L’appuntamento, presentato questa mattina presso La Casa del libro Rosario Mascali, è in programma venerdì 22 febbraio, dalle 16 alle 19, presso l’Urban Center (via Nino Bixio, 1), con registrazione dei partecipanti a partire dalle 15:30, e si svolge con il patrocinio del Comune di Siracusa. Dopo i saluti istituzionali del sindaco del Comune di Siracusa Francesco Italia, l’incontro sarà tenuto da due referenti della Fondazione Patrizio Paoletti, Elena Perolfi, direttore dei progetti formativi e Sandro Anella, docente dell’Alta scuola di Pedagogia del Terzo millennio. L’evento è aperto alla partecipazione gratuita di tutti: si può prenotare telefonando al numero 06/8082599 o mandando un sms al 3938165974 (inserendo nome, cognome, età, professione) oppure collegandosi al sito fondazionepatriziopaoletti.org/prefigurareilfuturo/ e compilando un semplice form.