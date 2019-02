Siracusa, Gradenigo: "Rifunzionalizzare la stazione di Targia"

Risolvere il problema del traffico e della qualità dell'aria a Siracusa, rifunzionalizzando la stazione di Targia e puntando sull'utilizzo del treno come mezzo alternativo all'automobile. Questa la proposta del consigliere comunale di Progetto comune, Carlo Gradenigo

Il consigliere propone la realizzazione di un grande parcheggio scambiatore nell'area attigua alla stazione di proprietà FS e l'inserimento nel piano delle opere triennali di una rotatoria a Targia per raggiungerla: "Darebbe l'opportunità a chi proviene da fuori città - spiega - di lasciare la propria auto e raggiungere in pochi minuti Corso Gelone e quindi Ortigia, utilizzando un comodo treno. Mezzo quest'ultimo che il visitatore riprenderà a fine giornata per tornare al parcheggio e da lì poter fare rientro a casa e/o proseguire il suo viaggio. Tutto ciò - conclude - utilizzando un servizio ferroviario e un'infrastruttura a doppio binario già esistente".