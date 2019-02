Lentini, nascondeva armi e droga: 1 anno e 6 mesi di detenzione domiciliare

Nascondeva abusivamente armi e illecitamente sostanze stupefacenti. Per questi reati, i Carabinieri di Lentini hanno arrestato Sebastiano Scrofani, pregiudicato, 47 anni, in esecuzione ad un provvedimento emesso dal Tribunale di Siracusa.

L'uomo dovrà scontare una pensa detentiva di 1 anno 6 mesi e 28 giorni, per fatti commessi nel 2010. Adesso il 47enne si trova ai domiciliari.