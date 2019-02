Cassibile, dai domiciliari al carcere per violazioni dell'obbligo di dimora

Finisce in carcere per espiare la pena cui è stato condannato per tentato furto in abitazione, a causa di continue violazioni delle prescrizioni imposte dall'obbligo di dimora. Ieri è tato pertanto condotto al carcere di Cavadonna dai Carabinieri della Stazione di Cassibile, in esecuzione del provvedimento di aggravamento della misura cautelare, emesso dal Tribunale di Siracusa.