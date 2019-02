Floridia, sorpreso mentre spaccia droga in via Fava: arrestato

E' stato sorpreso dai Carabinieri, a Floridia in via Fava, mentre cedeva dosi di sostanze stupefacenti ad assuntori locali. E' finito in manette Jacopo de Simone, 26 anni, disoccupato floridiano con precedenti di polizia, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A seguito di ispezione nelle zone circostanti, i militari hanno rinvenuto un involucro in cellophane contenente 7 dosi marijuana e 3 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 10 grammi di stupefacente, un bilancino di precisione e una somma in denaro pari a 95 euro, probabile frutto dell'attività di spaccio.

L’arrestato è stato successivamente sottoposto ai domiciliari