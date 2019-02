Canicattini Bagni, fornitura gratuita e semigratuita libri di testo: aperti termini per istanze

Aperti i termini per la presentazione delle istanze al fine di ottenere la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2018-2019 per gli studenti delle scuole secondarie e primarie di primo e secondo grado, statali e paritarie.

Possono fare domanda le famiglie con Isee pari o inferiore a 10.632,94 euro, e dovranno essere consegnate entro e non oltre il 22 Marzo 2019.

La domanda è scaricabile dal sito web del Comune www.comunedicanicattinibagni.it dal menù “Uffici e Procedimenti” sezione “Pubblica istruzione e Università”. Le istituzione scolastiche dopo aver ricevuto le domande provvederanno a trasmetterle ai Comuni di residenza entro e non oltre il 30 Aprile 2019.