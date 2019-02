Siracusa, progetto "Labor ergo sum": nasce lo sportello lavoro

La Caritas Diocesana di Siracusa e l'Ordine provinciale dei consulenti del lavoro insieme per gestire il progetto "Labor ergo sum", finanziato attraverso il Fondo Cei 8xmille Italia 2017 e finalizzato all'attivazione di uno sportello del lavoro, che sarà attivo dal 4 marzo presso la sede della Caritas a Ronco Capobianco.

L'iniziativa prende le mosse da dai dati riguardanti la disoccupazione a Siracusa, dati che la pongono ben oltre la media nazionale: si va dal 15,4% per coloro che hanno da 35 anni in su al 52,1% per i giovani he hanno un'età compresa tra i 15 e i 24 anni.

Da qui l'idea la firma di un protocollo di collaborazione tra Caritas e consulenti del lavoro, che partendo da Siracusa potrebbe essere esportato su tutto il territorio nazionale. Non si tratta più, infatti, di semplice assistenzialismo, ma di n approccio attivo e propositivo al grave fenomeno della disoccupazione, lavorando concretamente all'incrocio tra la domanda e l'offerta.

Lo sportello si occuperà di di identificare percorsi di recupero motivazionali , di orientamento e formazione, finalizzati alla costruzione di un progetto professionale soggettivo, basato sulle attitudini e sulle competenze personali.