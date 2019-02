Noto, incidente mortale nella notte: omicidio stradale e omissione di soccorso, denunciati in due

In due sono stati denunciati, perchè sarebbero fuggiti, a seguito dell'incidente mortale che si è verificato questa notte a Noto, nel centro abitato, intorno alle 3, in via Montessori.

Le vittime Due ragazzi, Manuel Petralito e Gabriele Marescalco, di 16 e 17 anni.

Secondo la ricostruzione degli agenti del commissariato i due erano su uno scooter e per cause da accertare, si sono scontrati con un'automobile. A bordo di quest'ultima, una Volksvagen Golf, il marito della proprietaria con il fratello. Questa mattina i due si sono costituiti.

Sono accusati di omicidio stradale e omissione di soccorso